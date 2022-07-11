Экскурсионный поезд Белгород – Прохоровка в 2022 году перевез уже 3670 пассажиров

Пассажиры поезда смогут посетить мемориальный комплекс «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России» и музей бронетанковой техники. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стоимость билета от Белгорода до Прохоровки составляет 24 рубля. До 25 сентября текущего года поезд будет ходить еженедельно по выходным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Также состав будет курсировать 12 июля, в день годовщины Прохоровского сражения. Пассажиры поезда смогут посетить мемориальный комплекс «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России» и музей бронетанковой техники. Проект «Экскурсионный поезд» стартовал в 2018 году, всего за это время туристические поездки совершили уже 29 465 человек.

Отметим, что на днях прошло обсуждение по восстановлению паровозного участка в локомотивном депо Старого Оскола. Здесь планируют обслуживать паровозы, которые задействуют на экскурсионных маршрутах в Белгородской области. Данная работа проводится в рамках проекта по запуску экскурсионного ретропоезда Старый Оскол – Сараевка в честь 80-летия Победы в Курской битве, который будет реализован в 2023 году. В его состав войдут вагоны с комфортными сиденьями, фотокупе и детской игровой зоной.

Во время поездки пассажиры с помощью аудиогида смогут ознакомиться с историей «Дороги Мужества» – 95-километровой линии Старый Оскол – Ржава, построенной всего за 32 дня для снабжения войск на линии фронта. Также они смогут посетить музей-заповедник «Прохоровское поле».