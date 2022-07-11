12 июля в белгородской Прохоровке будут работать 40 точек общественного питания

На праздничных мероприятиях в Прохоровке будут работать 40 точек общественного питания и реализации пищевой продукции. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Свою продукцию представит 21 местный производитель. В торговых точках для жителей и гостей региона будет представлена солдатская каша, мясной и овощной шашлык, плов, выпечка, мороженое, попкорн, сладкая вата, а также безалкогольные напитки.

Кроме того, на празднике будут работать 30 торговых точек с непродовольственными товарами, в том числе – с сувенирами, детскими игрушками, изделиями из кожи и бисера, продукцией декоративно-прикладного творчества.