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Общество11 июля 2022 6:15

12 июля в белгородской Прохоровке будут работать 40 точек общественного питания

Свою продукцию представит 21 местный производитель
Алексей СЕРГУНИН

На праздничных мероприятиях в Прохоровке будут работать 40 точек общественного питания и реализации пищевой продукции. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Свою продукцию представит 21 местный производитель. В торговых точках для жителей и гостей региона будет представлена солдатская каша, мясной и овощной шашлык, плов, выпечка, мороженое, попкорн, сладкая вата, а также безалкогольные напитки.

Кроме того, на празднике будут работать 30 торговых точек с непродовольственными товарами, в том числе – с сувенирами, детскими игрушками, изделиями из кожи и бисера, продукцией декоративно-прикладного творчества.