В Белгородской области до 24 июля продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Белгородской области продолжит действовать «желтый» уровень опасности. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

В Белгородской области вслед за соседями продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 24 июля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он также напомнил, что в регионе по-прежнему запрещен запуска петард, фейерверков и салютов.

У жителей Курской области аналогичные новости.

- Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие «желтого» уровня террористической опасности ещё на две недели — до 23 июля, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Он также призвал местных жителей не терять бдительности и сообщать о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.