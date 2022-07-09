В Белгороде количество подлежащих сносу после обстрела домов увеличилось до 13

По результатам экспертиз количество подлежащих сносу домов выросло. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с митрополитом Иоанном 8 июля посетили пострадавший при обстреле микрорайон Белгорода. Здесь идут восстановительные работы.

- По результатам экспертиз 13 домов из 70 подлежат сносу. Три земельных участка уже полностью зачищены.В 17 домовладениях завершены восстановительные работы, - рассказал глава региона.

В 28 многоквартирных домах уже установили более 1100 оконных блоков и стеклопакетов, застекляют балконы.

- Сразу оговорюсь: монтажные бригады стараются оперативно закрыть периметр, а уже затем будем выполнять другие работы, - отметил Вячеслав Гладков.