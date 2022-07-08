Военно-морскому флоту России передали атомную подлодку «Белгород»

Субмарину назвали в честь Города воинской славы и первого салюта. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов поделился в своем телеграм-канале новостями из Северодвинска. Градоначальник принял участие в необычной церемонии. Военно-морскому флоту России на заводе «Севмаш» в торжественной обстановке передали крупнейшую в мире подлодку. Она получила название «Белгород».

- Мы можем гордиться – субмарина названа в честь нашего города, Города воинской славы, Города первого салюта. Как символ отваги и непобедимости, силы и стойкости. Этими качествами всегда отличались белгородцы. И продолжают демонстрировать их в наше непростое время, - отметил Антон Иванов.

Он также добавил, что между администрацией города и экипажем атомной подлодки подписано соглашение о сотрудничестве. По словам мэра, это позволит вывести на новый уровень многолетние партнерские отношения, будет способствовать укреплению военно-патриотических и культурных связей между белгородцами и моряками-подводниками.