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Общество8 июля 2022 12:38

Военно-морскому флоту России передали атомную подлодку «Белгород»

В торжественном мероприятии принял участие мэр города Антон Иванов
Анастасия Лемешко
Субмарину назвали в честь Города воинской славы и первого салюта. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Субмарину назвали в честь Города воинской славы и первого салюта. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов поделился в своем телеграм-канале новостями из Северодвинска. Градоначальник принял участие в необычной церемонии. Военно-морскому флоту России на заводе «Севмаш» в торжественной обстановке передали крупнейшую в мире подлодку. Она получила название «Белгород».

- Мы можем гордиться – субмарина названа в честь нашего города, Города воинской славы, Города первого салюта. Как символ отваги и непобедимости, силы и стойкости. Этими качествами всегда отличались белгородцы. И продолжают демонстрировать их в наше непростое время, - отметил Антон Иванов.

Он также добавил, что между администрацией города и экипажем атомной подлодки подписано соглашение о сотрудничестве. По словам мэра, это позволит вывести на новый уровень многолетние партнерские отношения, будет способствовать укреплению военно-патриотических и культурных связей между белгородцами и моряками-подводниками.