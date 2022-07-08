В Белгородской области трех граждан Шри-Ланки осудили за попытку незаконного пересечения границы

В Белгородской области по обвинению в попытке незаконного пересечения границы перед судом предстали трое иностранцев. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ и Погрануправления.

Граждане Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка 1998 и 2000 годов рождения следовали пешком в обход установленных пунктов пропуска . Разрешений на пересечение госграницы у них не было. Путь иностранцам в районе села Нижняя Серебрянка Ровеньского района преградили российские пограничники.

Задержанные приговорены к восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.