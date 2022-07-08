Ветерану Великой Отечественной войны из Белгородской области исполнилось 104 года

В Белгородской области фронтовик отметил свой 104-й День рождения. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

В Белгородской области свой 104-й День рождения отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Кочура. Родом он из Сетного Прохоровского района. Этому селу фронтовик и посвятил всю свою жизнь.

В армию Ивана Дмитриевича призвали в 1938 году. А в 1939- м он попал на

Финский фронт. В конце 1940 года был переброшен в Армению, а с августа 1941-го призван в Гомель, где воевал на передовой. Участвовал в разведывательных операциях.

Поздравить ветерана с Днем рождения заехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фронтовик тепло встретил его и поделился своими воспоминаниями.

После войны Иван Дмитриевич трудился в колхозе. Несмотря на возраст, фронтовик сохранил бодрость духа. Любит посидеть на скамейке и насладиться звуками природы. В свои 104 года фронтовик окружен заботой родных и близких. У него четыре дочери, один сын, восемь внуков, девять правнуков и семи праправнуков.