Губернатор Белгородской области встретился с переселившимися в гостиницу жителями Журавлевки

Для безопасности местных жителей переселили в одну из гостиниц Белгорода. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Расположенное в Белгородском районе в непосредственной близости от границы село Журавлевка не раз подвергалось обстрелу со стороны Украины. Для безопасности местных жителей переселили в одну из гостиниц областного центра. Недавно с ними снова встретился глава региона Вячеслав Гладков.

- В прошлый раз договаривались, что раз в два месяца буду их проведывать. Вижу, что приехал не зря. Вопросы есть, - рассказал губернатор.

По его словам, люди переживают по поводу продовольственных запасов на зиму. Огороды для многих из них были хорошим подспорьем.

- Мы понимаем, что основной доход семей маленький, поэтому обязательно будем решать все в индивидуальном порядке, - отметил Вячеслав Гладков.

Соответствующее поручение губернатор уже дал главе района Владимиру Перцеву. Пострадавшие после обстрелов дома в приграничном селе обещают восстановить, как только позволит обстановка. Еще один вопрос, который беспокоит жителей Журавлевки – оплата услуг ЖКХ. Глава региона поручил своему заместителю Константину Полежаеву разобраться в ситуации по каждому домовладению.