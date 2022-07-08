В Белгородской области столкнулись грузовик и трактор

Сотрудники полиции призывают водителей быть внимательными за рулем. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в социальной сети.

В четверг, 7 июля, в районе села Ездочное Чернянского района около 09 часов 20 минут произошло ДТП. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди трактора под управлением 69-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Без пострадавших не обошлось.

- Тракторист получил травмы, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Полицейские призывают водителей быть внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и интервал.