В Белгороде зеленые насаждения спасают от палящего солнца

Мэр Белгорода рассказал, как коммунальные службы спасают от жары городскую зелень. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

На протяжении всей недели белгородцы буквально изнывают от жары. На 8 июня синоптики прогнозируют + 34 градуса. В Белгороде коммунальщики спасают городскую зелень от палящих лучей. Работают в основном ранним утром и ночью, когда солнце еще не припекает.

- Около 550 кубометров воды за сегодня уже израсходовали наши коммунальщики. Полили цветы, деревья, кустарники на 50 городских пространствах: в парках и скверах, вдоль улиц, - рассказал в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

Судя по прогнозам, с воскресенья жара в городе немного спадет. Возможно, даже пройдут дожди.