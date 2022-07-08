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Общество8 июля 2022 9:23

В Белгороде зеленые насаждения спасают от палящего солнца

С начала дня израсходовали уже около 550 кубометров воды
Анастасия Лемешко
Мэр Белгорода рассказал, как коммунальные службы спасают от жары городскую зелень. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода рассказал, как коммунальные службы спасают от жары городскую зелень. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

На протяжении всей недели белгородцы буквально изнывают от жары. На 8 июня синоптики прогнозируют + 34 градуса. В Белгороде коммунальщики спасают городскую зелень от палящих лучей. Работают в основном ранним утром и ночью, когда солнце еще не припекает.

- Около 550 кубометров воды за сегодня уже израсходовали наши коммунальщики. Полили цветы, деревья, кустарники на 50 городских пространствах: в парках и скверах, вдоль улиц, - рассказал в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

Судя по прогнозам, с воскресенья жара в городе немного спадет. Возможно, даже пройдут дожди.