За сутки в Белгородской области сгорели три автомобиля

За день в регионе три машины сгорели и одна пострадала от огня. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В четверг, 7 июля, в Белгородской области сгорели три автомобиля. Одно из происшествий случилось в Волоконовском района на автодороге «Чапельное – Нина». Здесь полыхнул «ВАЗ 2121». Огонь практически уничтожил машину. Причиной, предположительно, стала неисправность электрооборудования.

Немного за полдень на улице Попова в Белгороде загорелся автомобиль «Богдан». Пламя полностью повредило машину. Кроме того, пострадала и задняя правая часть кузова «Лексуса RХ 350», который был припаркован неподалеку. Предполагаемая причина возгорания та же.

В половине третьего ночи в Чернянке на улице Первомайской полыхнул автомобиль «Митсубиси Аутлендер». Пламя повредило моторный отсек и салон передней части автомобиля.

- Предполагаемая причина пожара – поджог, - сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.