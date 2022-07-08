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Происшествия8 июля 2022 7:42

Белгородец ударил сожительницу ножом в живот и лег спать на полу в кухне

К приезду родных, полиции и медиков женщина потеряла сознание
Анастасия Лемешко
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Фото: "КП" Архив

Преступление произошло ночью 5 июля в Короче. По предварительным данным, 35-летний мужчина заявился к сожительнице и стал просить деньги на выпивку. Получив отказ, он ударил 26-летнюю женщину ножом в живот, после чего взял подушку и завалился спать на полу в кухне. Пострадавшая обратилась за помощью к отчиму, тот сразу же направился к ней и вызвал полицию. К приезду родных, правоохранителей и бригады медиков женщина потеряла сознание. Полицейские помогли погрузить ее в «скорую». К счастью, опасности для жизни пострадавшей сейчас нет.

Подозреваемого задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.