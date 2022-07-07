В Белгороде на десяти площадках организовали социальные ярмарки

Продукцию с приусадебных участков белгородцы могут продать на социальных ярмарках. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Белгородцы могут реализовать излишки продуктов, выращенных на приусадебных участках, на социальных ярмарках. Их организовали на десяти площадках в столице региона. Раньше в этих местах шла несанкционированная торговля. Теперь же для удобства продавцов установили модули, которые защищают их от солнца и дождя. В ассортименте - ягоды, фрукты, овощи, зелень — всё со своего огорода.

- Очень нравится, очень удобно. Утром встал, собрал, приехать сюда, продал и опять в огород. Это наш труд. Мы выращиваем для горожан, — цитирует пресс-служба мэрии одну из дачниц.

По данным администрации, чтобы начать торговать продукцией со своего огорода, нужно обратиться в управление потребительского рынка. Номер для связи: (4722) 33–52–19. Затем необходимо написать заявление и получить разрешение.

- Платить ни за что не придется. Ежедневно сотрудники управления проводят рейды. На оптовиков и перекупщиков, незаконно торгующих на социальной ярмарке, составляют протокол, - добавили в мэрии.