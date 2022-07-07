Белгородцам, чьи машины пострадали при обстреле, помогут с их восстановлением

Губернатор Белгородской области и мэр города контролируют ход восстановительных работ. фото: с сайта администрации города Белгорода.

В Белгороде продолжают восстанавливать пострадавший в результате обстрела микрорайон. По данным мэрии, только за 6 июля заменили 766 окон. Следующий этап – ремонт балконов и замена дверей. Все восстановить планируют до 1 августа. Позже территорию благоустроят.

- По частным домам также в быстром темпе двигаются к цели. Завершили ремонт трёх повреждённых домов, - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

В частном секторе убрали остатки строительного мусора после демонтажа разрушенного жилья. По результатам экспертизы к сносу готовятся еще несколько домов. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, их количество выросло до десяти.

- Параллельно с автовладельцами, чьи машины пострадали, работают эксперты-оценщики. Им также помогут с ремонтом, - заверили в администрации.