В Белгородской области 8 июля усилится жара

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области установилась знойная погода. Судя по прогнозам местных синоптиков, жара только усилится. В пятницу, 8 июля, ночью будет от +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса.

Ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северный. Ночью – со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – семь-двенадцать метров в секунду.

В такую погоду рекомендуется пить больше воды и не садиться за руль при плохом самочувствии. Не стоит долго находиться на солнце, а на прогулку не забывайте надевать головные уборы.