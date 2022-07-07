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Общество7 июля 2022 13:07

В Белгородской области 8 июля усилится жара

Днем ожидается до +34 градусов
Анастасия Лемешко
Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области установилась знойная погода. Судя по прогнозам местных синоптиков, жара только усилится. В пятницу, 8 июля, ночью будет от +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса.

Ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северный. Ночью – со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – семь-двенадцать метров в секунду.

В такую погоду рекомендуется пить больше воды и не садиться за руль при плохом самочувствии. Не стоит долго находиться на солнце, а на прогулку не забывайте надевать головные уборы.