Белгородцев приглашают на благотворительный пикник

Белгородцев приглашают приходить семьями.

В Белгороде уже во второй раз пройдет благотворительный городской пикник. Он состоится 9 июля в Архиерейской роще. Здесь ждут гостей с 11.00 до 16.00. Мероприятие проводит Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака».

- Мы приготовили новые игры и обязательно возьмём те, которые понравились нашим гостям на первом пикнике.С нами будут чудесные фотографы и новые фотозоны, - рассказали организаторы.

В программе - лотерея, благотворительная ярмарка, детская игровая зона, различные активности, чай и сладости. Малышей будут развлекать аниматоры. Детей ждут встречи с любимыми сказочными персонажами. Белгородцев приглашают приходить семьями. Можно взять с собой друзей и знакомых. Скучать никому не придется.

- Основная задача праздника: привлечь внимание к проблемам Детей с неизлечимыми заболеваниями и собрать средства на работу детского хосписа «Изумрудный город». Он принимает семьи бесплатно, но для самой организации ежемесячные расходы на обеспечение Центра паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» составляют порядка 2 миллионов рублей, - рассказали организаторы.