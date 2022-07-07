В Белгородской области 85-летнюю пенсионерку задушили ремнем

По версии следствия, злоумышленник хотел похитить ценное имущество и для этого расправился с хозяйкой Фото: "КП" Архив

Преступление произошло днем 5 июля на улице Чайковского в Губкине. По версии следствия, 33-летний мужчина не застал дома сожительницу и попросился к пожилой соседке, чтобы подождать подругу. Радушная пенсионерка впустила его. Предположив, что в квартире 85-летней женщины могут храниться ценности, злоумышленник напал на нее. Он стал избивать пенсионерку, одновременно сдавливая ремнем шею.

- Поняв, что пожилая хозяйка не подает признаков жизни, мужчина обыскал квартиру, забрал найденные деньги, телефон и бижутерию, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Тело погибшей обнаружили родственники, которые и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.