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Общество7 июля 2022 10:04

У мэра Белгорода появился еще один новый заместитель

Им стал Сергей Андреев
Анастасия Лемешко
Сергей Андреев уже приступил к исполнению своих обязанностей. фото: с сайта администрации Белгорода.

Сергей Андреев уже приступил к исполнению своих обязанностей. фото: с сайта администрации Белгорода.

В четверг, 7 июля, стало известно еще об одном назначении в администрации Белгорода. Заместителем мэра по социальной политике и образованию стал Сергей Андреев.

- К исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде Сергей Владимирович был директором Дворца детского творчества, а также работал на различных должностях в городской администрации.

Накануне также этого стало известно имя заместителя мэра Белгорода по финансам. На эту должность назначили Андрея Дятлова.