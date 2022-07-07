У мэра Белгорода появился еще один новый заместитель

Сергей Андреев уже приступил к исполнению своих обязанностей. фото: с сайта администрации Белгорода.

В четверг, 7 июля, стало известно еще об одном назначении в администрации Белгорода. Заместителем мэра по социальной политике и образованию стал Сергей Андреев.

- К исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде Сергей Владимирович был директором Дворца детского творчества, а также работал на различных должностях в городской администрации.

Накануне также этого стало известно имя заместителя мэра Белгорода по финансам. На эту должность назначили Андрея Дятлова.