В Белгородской области из реки достали тело мужчины

Трагедия произошла в месте не оборудованном для купания. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 6 июля, в девятом часу вечера спасателям поступило сообщение о происшествии на реке Оскол в Валуйском городском округе. Трагедия произошло между населенными пунктами Знаменка и Уразово. Очевидцы извлекли из водоема тело мужчины 1962 года рождения.

- По предварительной информации погибший отдыхал в компании друзей в несанкционированном месте для купания, после чего решил искупаться и не рассчитал собственные силы, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Спасатели в очередной раз призывают белгородцев выбирать для отдыха только оборудованные пляжи. Нельзя заходить в воду при плохом самочувствии или после употребления спиртного. Если с вами дети, не оставляйте их без присмотра на берегу.