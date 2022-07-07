Мошенница под видом внучки выманила у белгородской пенсионерки 139 тысяч рублей

В Белгороде пенсионерка стала жертвой мошенников. фото: со страницы УМВД области в социальной сети.

В полицию Белгорода обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что ее обманули и похитили деньги.

По предварительным данным, аферистка позвонила пенсионерке на стационарный телефон под видом внучки и сообщила, что ей срочно нужны деньги. Это якобы позволит избежать наказания за ДТП с пострадавшими. Мошенница также предупредила пожилую женщину, что та ни в коем случае не должна звонить на ее номер.

Обеспокоенная пенсионерка согласилась помочь родному человеку. В подъезде дома она передала неизвестному 139 тысяч рублей. Позже, не выдержав, белгородка позвонила внучке и выяснила, что та не попадала ни в какую аварию и находится на работе.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.

- Если вам сообщили о попавшем в беду или сложную жизненную ситуацию родственнике и потребовали передать ему или перечислить определенную сумму денег, постарайтесь не поддаваться панике. Свяжитесь с близким вам человеком или с кем-нибудь из его окружения и убедитесь, все ли с ним в порядке, - рекомендуют правоохранители.