Заместителем мэра Белгорода по финансам стал Андрей Дятлов

Андрей Дятлов занял пост заместителя мэра Белгорода по финансам Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Администрация Белгорода сообщила о новом кадровом назначении. Теперь у мэра города Антона Иванова появился заместитель по финансам. По информации ведомства, этот пост занял Андрей Дятлов.

- С 1 февраля 2022 года он руководит комитетом финансов и бюджетных отношений администрации города, - сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

В этой сфере Андрей Владимирович трудится уже давно. Известно, что ранее он на протяжении почти двадцати лет работал в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области.