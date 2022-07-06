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Общество6 июля 2022 14:07

Заместителем мэра Белгорода по финансам стал Андрей Дятлов

Он почти двадцать лет проработал в департаменте финансов и бюджетной политики области
Анастасия Лемешко
Андрей Дятлов занял пост заместителя мэра Белгорода по финансам

Андрей Дятлов занял пост заместителя мэра Белгорода по финансам

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Администрация Белгорода сообщила о новом кадровом назначении. Теперь у мэра города Антона Иванова появился заместитель по финансам. По информации ведомства, этот пост занял Андрей Дятлов.

- С 1 февраля 2022 года он руководит комитетом финансов и бюджетных отношений администрации города, - сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

В этой сфере Андрей Владимирович трудится уже давно. Известно, что ранее он на протяжении почти двадцати лет работал в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области.