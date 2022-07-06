Синоптики обещают белгородцам 7 июля грозы, ветер и кратковременные дожди

Синоптики предупредили белгородцев о надвигающихся грозах. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В четверг, 7 июля, в Белгородской области может разгуляться непогода. По прогнозам местных синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Он будет дуть с западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Однако во время грозы порывы могут достигать 15-ти и даже 20-ти метров в секунду.

Небо периодически будут заволакивать облака. Ночью ожидается от +18…до +20 градусов. Днем белгородцам снова придется изнывать от жары. Столбики термометров поднимутся до отметки +30…+32 градуса.