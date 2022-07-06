В пострадавших от обстрела домах белгородцев первым делом меняют окна, ремонтируют крышу и входные двери

Планируется, что работы в пострадавшем после обстрела микрорайоне Белгорода завершатся до 1 августа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода после очередного выезда в подвергшийся 3 июля обстрелу микрорайон рассказал, как идут восстановительные работы. На первом этапе в частных и многоквартирных домах меняют окна, ремонтируют крыши и входные двери.

- Идут по графику. Завершается демонтаж разрушенных частных домов, готовятся к строительству. По нескольким объектам ещё ведётся экспертиза, - сообщил Антон Иванов в своем телеграм-канале.

Когда основные работы завершатся, начнут восстанавливать межкомнатные двери, потолки и элементы системы отопления. Предварительно проведут повторный поквартирный обход, чтобы составить реестр.

- На месте развернули оперативный штаб для работы с подрядчиками, - добавил Антон Иванов.

Он также напомнил, что в 19-й управе на улице Маяковского 20 «Б» функционирует информационный центр, куда жильцы могут обратиться по вопросам восстановления поврежденного имущества. Позвонить можно и на единый телефон с номером «122».