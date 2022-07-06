На приграничных полях в Белгородской области увеличили количество пожарных и дружинников

В Белгородской области ожидают, что новый урожай превзойдет прошлогодний. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

В Белгородской области началась уборка озимых. Кампания символично стартовала в Колхозе имени Горина в год столетия со дня рождения знаменитого агрария.

В первую очередь убирают ячмень. По данным властей, в регионе ранними зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 283 тысяч гектаров. Сахарной свеклой, подсолнечником и соей — свыше 515 тысяч гектаров. Урожай должен превзойти прошлогодний. В правительстве области отмечают, что этому способствовала благоприятная весна.

- Один из главных вопросов сейчас — это безопасность. Именно поэтому на приграничных полях сейчас увеличено количество пожарных бригад и народных дружинников. Постоянно взаимодействуем с Росгвардией и МЧС, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.