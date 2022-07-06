В Белгороде иностранца обвиняют в краже денег с банковской карты семилетнего мальчика

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

В Белгородском районе жертвой дистанционной кражи стал семилетний мальчик. Школьник потерял банковскую карту, на которую родители перечисляли ему деньги на мелкие расходы. Вскоре выяснилось, что со счета начали пропадать деньги.

Подозреваемого нашли и задержали. По версии следствия, 42-летний уроженец ближнего зарубежья нашел на улице карточку ребенка и отправился с нею по магазинам. Воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты, он несколько раз с чужого счета рассчитывался за покупки, не превышающие тысячи рублей.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фигурант вскоре предстанет перед судом. Наказание за кражу денег с банковского счета – до шести лет лишения свободы.