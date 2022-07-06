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Происшествия6 июля 2022 8:24

Белгородца будут судить за смертельное избиение гостя кулаками и совком

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
От полученных травм подвергшийся избиению гость умер на месте происшествия.

От полученных травм подвергшийся избиению гость умер на месте происшествия.

Фото: "КП" Архив

Житель Белгородского района предстанет перед судом за смертельное избиение гостя. Преступление произошло в апреле этого года.

По версии следствия, после застолья 42-летний мужчина стал выгонять гостя, с которым поссорился, из своего дома в селе Красный Хутор. Однако тот не хотел уходить.

- Разозлившись, обвиняемый избил мужчину руками, затем взял металлический совок и продолжил избиение, нанеся потерпевшему не менее ста травматических воздействий по голове и туловищу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом уже направили в суд. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.