Белгородца будут судить за смертельное избиение гостя кулаками и совком

От полученных травм подвергшийся избиению гость умер на месте происшествия. Фото: "КП" Архив

Житель Белгородского района предстанет перед судом за смертельное избиение гостя. Преступление произошло в апреле этого года.

По версии следствия, после застолья 42-летний мужчина стал выгонять гостя, с которым поссорился, из своего дома в селе Красный Хутор. Однако тот не хотел уходить.

- Разозлившись, обвиняемый избил мужчину руками, затем взял металлический совок и продолжил избиение, нанеся потерпевшему не менее ста травматических воздействий по голове и туловищу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом уже направили в суд. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.