Губернатор Белгородской области снова посетит пострадавший от обстрела квартал

Вячеслав Гладков заверил собственников пострадавшего жилья, что без внимания никто не останется. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков во время прямой линии рассказал, что 5 июля, возвращаясь из Старого Оскола, не успел заехать в пострадавший от обстрела квартал Белгорода. Здесь продолжаются восстановительные работы. Глава региона планирует в очередной раз посетить эту территорию 6 июля около пяти часов вечера.

Он также добавил, что на месте работает оперативный штаб. Присутствуют как мэр города Антон Иванов, так и заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров. Глава региона напомнил, что жители могут обратиться по возникающим вопросам в колл-центр с единым номером «122». Ранее также сообщалось, что на базе 19-й управы на улице Маяковского 20 «Б» создали информационный центр. На подъездах многоквартирных домов разместили номера телефонов ответственных специалистов, а в частном секторе раздали листовки.

- Мы приходим в каждый дом, проводится опрос, составляется реестр всех вопросов и проблем, которые есть у собственников разрушенного жилья. Не переживайте, без внимания вы не останетесь, - заверил белгородцев губернатор.