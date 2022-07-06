Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 6:02

Губернатор Белгородской области снова посетит пострадавший от обстрела квартал

Он также напомнил, куда жильцы могут обратиться по вопросам восстановления имущества
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков заверил собственников пострадавшего жилья, что без внимания никто не останется.

Вячеслав Гладков заверил собственников пострадавшего жилья, что без внимания никто не останется.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков во время прямой линии рассказал, что 5 июля, возвращаясь из Старого Оскола, не успел заехать в пострадавший от обстрела квартал Белгорода. Здесь продолжаются восстановительные работы. Глава региона планирует в очередной раз посетить эту территорию 6 июля около пяти часов вечера.

Он также добавил, что на месте работает оперативный штаб. Присутствуют как мэр города Антон Иванов, так и заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров. Глава региона напомнил, что жители могут обратиться по возникающим вопросам в колл-центр с единым номером «122». Ранее также сообщалось, что на базе 19-й управы на улице Маяковского 20 «Б» создали информационный центр. На подъездах многоквартирных домов разместили номера телефонов ответственных специалистов, а в частном секторе раздали листовки.

- Мы приходим в каждый дом, проводится опрос, составляется реестр всех вопросов и проблем, которые есть у собственников разрушенного жилья. Не переживайте, без внимания вы не останетесь, - заверил белгородцев губернатор.