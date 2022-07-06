Губернатор Белгородской области ответил на замечания про съемки видео за рулем

Губернатор Белгородской области показал, что видео снимает с пассажирского сидения. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Не секрет, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков – активный пользователь социальных сетей. Здесь он рассказывает о важных событиях, которые происходят в регионе, отвечает на вопросы местных жителей, помогая разобраться в той или иной ситуации, а порою и делится забавными моментами из личной жизни.

Внимательные подписчики несколько раз упрекнули губернатора в нарушении ПДД. Дескать, что ж вы, Вячеслав Владимирович, видео за рулем снимаете. Губернатор не оставил замечание без внимания, записав себя в автомобиле вместе с водителем.

- Показываю вам фокус. Водитель есть. За рулем я не езжу, просто зеркалит камера. Не переживайте. Всем доброго дня, - прокомментировал Вячеслав Гладков.