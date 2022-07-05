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Общество5 июля 2022 15:03

Белгородец похитил из пункта проката самокат и распилил его на четыре части

За кражу 18-летнему парню грозит до пяти лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
Попытка избавиться от GPS-трекера не увенчалась успехом и парень распилил самокат. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети

Попытка избавиться от GPS-трекера не увенчалась успехом и парень распилил самокат. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети

В полицию обратился предприниматель, предоставляющий услуги проката и аренды товаров для отдыха и спорта. Он сообщил о пропаже электросамоката стоимостью около 44 000 рублей.

Участковые уполномоченные вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.

По предварительным данным, молодой человек навеселе возвращался с застолья и, заметив припаркованный электросамокат, прихватил его с собой. Дома парень попробовал избавиться от GPS-трекера, однако не смог этого сделать. Тогда, не сумев найти самокату применение, подозреваемый распилил его на четыре части.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Парню может грозить до пяти лет лишения свободы.