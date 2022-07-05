Случайный знакомый помог белгородцу чинить велосипед и «угнал» его

За мошенничество 30-летнему белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

В полицию Белгорода обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что случайный знакомый вошел к нему в доверие, после чего похитил телефон и велосипед. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

По предварительным данным, потерпевший проезжал на машине мимо гаражного массива, заметил молодого мужчину и предложил подбросить его до жилого сектора. По пути они разговорились. Пассажир сначала попросил дать ему поближе рассмотреть телефон, сославшись на то, что планирует купить такую же модель. Затем, узнав, что водитель направляется чинить свой велосипед, новый знакомый вызвался помочь ему. 59-летний белгородец с удовольствием принял это предложение. После того как мужчины собрали велосипед, подозреваемый решил опробовать двухколесный транспорт и уехал на нем, прихватив еще и чужой мобильник. Похищенное он позже продал.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что за мошенничество в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.