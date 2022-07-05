В Белгороде 6 июля ожидается до +33 градусов

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов тепла. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области установилась знойная погода. По прогнозам синоптиков, в среду, 6 июля, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +28…+33 градуса.

В такую погоду рекомендуется пить больше воды, не находиться долго на солнце и носить головные уборы. Если стало плохо за рулем, остановитесь, выйдите из машины, умойтесь, при необходимости примите лекарства или обратитесь за помощью к медикам.