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Общество5 июля 2022 13:07

В Белгороде 6 июля ожидается до +33 градусов

День пройдет преимущественно без осадков
Анастасия Лемешко
Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов тепла.

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов тепла.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области установилась знойная погода. По прогнозам синоптиков, в среду, 6 июля, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +28…+33 градуса.

В такую погоду рекомендуется пить больше воды, не находиться долго на солнце и носить головные уборы. Если стало плохо за рулем, остановитесь, выйдите из машины, умойтесь, при необходимости примите лекарства или обратитесь за помощью к медикам.