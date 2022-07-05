Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 12 июля

Росавиация продлила ограничение на полеты из Белгорода до 03 часов 45 минут 12 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Росавиация продлила ограничение на полеты из Белгорода до 03 часов 45 минут 12 июля. В этом списке также аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Использовать можно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Для уточнения информации пассажиры могут обратиться в колл-центр аэропорта Белгорода по номеру: +7 (4722) 235-777.