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Общество5 июля 2022 11:09

Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 12 июля

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам
Анастасия Лемешко
Росавиация продлила ограничение на полеты из Белгорода до 03 часов 45 минут 12 июля.

Росавиация продлила ограничение на полеты из Белгорода до 03 часов 45 минут 12 июля.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Росавиация продлила ограничение на полеты из Белгорода до 03 часов 45 минут 12 июля. В этом списке также аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Использовать можно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Для уточнения информации пассажиры могут обратиться в колл-центр аэропорта Белгорода по номеру: +7 (4722) 235-777.