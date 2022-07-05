Жительница Старого Оскола «накатала» по дорогам столицы 82 штрафа ГИБДД

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

25-летняя уроженка Старого Оскола, разъезжая по дорогам Москвы, умудрилась накопить 82 административных штрафа ГИБДД. Автоледи превышала скорость, не обращала внимания на знаки и разметку, а также она превысила максимальную массу транспорта, нанеся тем самым ущерб федеральной дороге - всего на 382 500 рублей.

Судебные приставы неоднократно направляли должнице уведомления о возбуждении исполнительных производств, повестки и требования явиться в отделение УФССП. Однако женщина не реагировала. В связи с чем, сотрудник органа принудительного исполнения по каждому исполнительному производству вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составила 82 тысячи рублей.

К тому же, установив имущественное положение должницы, сотрудник службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, и вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств нарушительницы («ГАЗ 2752», «Hyundai HD», полуприцеп «Тонар», «Камаз»). Чтобы побудить автоледи к оплате задолженности, судебный пристав вынес постановления о временном ограничении права управления транспортными средствами и о временном ограничении выезда должницы за пределы РФ.

После всех принятых мер оскольчанка таки созвонилась с приставами и оплатила все штрафы и исполнительский сбор в полном объеме.