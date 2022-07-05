Белгородца подозревают в краже телевизора из гаража приятеля

За кражу мужчине грозит до двух лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД области в социальной сети.

С заявлением о пропаже телевизора в первый отдел полиции обратился 52-летний житель Белгорода. Оперативники вскоре вычислили подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, который приходил накануне в гости к заявителю.

По предварительным данным, приятели вместе выпивали в гараже. После застолья гость ушел домой, но на середине пути решил вернуться и продолжить. Застав хозяина гаража спящим, он выключил работающий телевизор, забрал его и ушел. Ущерб оценили в сумму более 6000 рублей. Похищенную технику злоумышленник продал за тысячу рублей. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и еду.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что за кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.