Белгородцев снова попытались напугать фейком об эвакуации

Белгородцев призывают доверять только проверенным источникам. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жителям Белгородской области на днях снова поступали звонки с телефонов, зарегистрированных за рубежом. Неизвестные представлялись сотрудниками МЧС и сообщали о якобы готовящейся эвакуации приграничных населенных пунктов и объявлении воздушной тревоги.

- Эта информация не соответствует действительности и является фейком! – сообщает Главное управление МЧС России по Белгородской области.

Жителей региона призывают доверять только проверенным источникам и информации с официальных ресурсов органов власти.