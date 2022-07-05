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Общество5 июля 2022 8:24

Белгородцев снова попытались напугать фейком об эвакуации

Спасатели опровергли эту информацию
Анастасия Лемешко
Белгородцев призывают доверять только проверенным источникам. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Белгородцев призывают доверять только проверенным источникам. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жителям Белгородской области на днях снова поступали звонки с телефонов, зарегистрированных за рубежом. Неизвестные представлялись сотрудниками МЧС и сообщали о якобы готовящейся эвакуации приграничных населенных пунктов и объявлении воздушной тревоги.

- Эта информация не соответствует действительности и является фейком! – сообщает Главное управление МЧС России по Белгородской области.

Жителей региона призывают доверять только проверенным источникам и информации с официальных ресурсов органов власти.