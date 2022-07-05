В поле под Белгородом сгорел комбайн

Пламя превратило сельхозмашину в груду металлолома. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

За прошедшую неделю спасатели 41 раз выезжали тушить пожары. Четырнадцать из них произошли в нежилых помещениях. В восемнадцати случаях горела сухая трава.

В половине десятого вечера 3 июля в Белгороде на улице Энгельса сгорели гараж вместе с автомобилем «Фольксваген Жук». При пожаре пострадал мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали. Предположительно, причиной происшествия могла стать неисправность машины.

Утром того же дня сгорел гараж в поселке Логвиновка Старооскольского горокруга. Предполагаемая причина - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. А днем произошло возгорание в гаражном боксе электрокарного участка на Волчанской в Белгороде. Огонь уничтожил автопогрузчик. Вероятная причина - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Днем 1 июля в поле в Яковлевском городском округе полыхнул комбайн. «Джон Дир». Пламя превратило его в груду металлолома. К счастью, обошлось без пострадавших. Предполагается, что к возгоранию также привела неисправность сельхозмашины.

В этот же день в селе Пушкарное под Белгородом загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание. Там сгорел мусор на площади четыре квадратных метра. Предполагается, что его подожгли.