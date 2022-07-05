В Белгороде медучреждения к вечеру 4 июля вернулись к работе после волны лжеминирований

Глава регионального Минздрава прокомментировал ситуацию с эвакуацией медучреждений в Белгороде. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Напомним, 4 июля в Белгороде эвакуировали ряд медицинских учреждений. Ситуацию прокомментировал глава регионального Минздрава Андрей Иконников. Он сообщил, что причиной стали сообщения о минировании. Здания обследовали экстренные службы. Позже Андрей Иконников опубликовал в своем телеграм-канале информацию о том, что все сообщения были ложными.

- Медицинские организации вернулись к работе с 16:40 до 19:50. Все пациенты, кто не успел получить плановую медицинскую помощь ввиду объективных причин, обязательно ее получат в кратчайшие сроки, - сообщил министр здравоохранения Белгородской области.