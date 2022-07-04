Ранее судимую белгородку поймали на краже телефона в салоне сотовой связи

За кражу женщине грозит до пяти лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети

В третий отдел полиции обратилась 35-летняя сотрудница одного из салонов сотовой связи. Она сообщила, что на работе у нее украли личный телефон. Подозреваемую вскоре задержали. Ею оказалась одна из посетительниц с криминальным прошлым.

По предварительным данным, женщина зашла в салон, чтобы купить зарядное устройство. Однако не удержалась… Как только сотрудница торговой точки оставила без присмотра свой мобильник, злоумышленница умыкнула его.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что похищенное удалось изъять. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.