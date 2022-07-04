В Белгороде 5 июля столбики термометров перевалят за отметку +30 градусов

Белгородцам советуют для отдыха использовать только оборудованные места. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во вторник, 5 июля, в Белгородской области будет жарко. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков.

Ночью будет дуть слабый ветер переменных направлений. Днем - северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью обещают +14…+19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +27…+32 градуса.

В такую погоду советуют пить больше воды, не выходить на улицу без головного убора и не находиться долго на солнцепеке. Если вы почувствовали себя плохо за рулем – остановитесь, умойтесь и выпейте воды, а при необходимости примите лекарства или позвоните в скорую. Тем, кто планирует провести завтрашний день на пляже, напоминают, что для отдыха можно использовать только оборудованные места.