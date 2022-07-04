Белгородцы могут сдать старые шины в два пункта приема

На Студенческой пункт приема шин закрылся, там их просят больше не оставлять. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Сдать старые автопокрышки жители Белгорода могут в двух пунктах приема. Один работает на Губкина возле подстанции. Второй - на улице Автомобилистов, 4, рядом с фитнес-центром.

- Ежедневно там собирают от 300 до 500 шин и отвозят на перерабатывающие заводы. Материал превращают в крошку для детских и спортивных площадок, - рассказали в мэрии.

Горожанам также напомнили, что пункт приема автопокрышек на Студенческой прекратил свое существование. Белгородцев просят больше не свозить сюда шины.