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Общество4 июля 2022 11:02

С 8 августа из Белгорода в Кисловодск можно будет уехать без пересадок

Поезд будет курсировать четыре раза в неделю
Анастасия Лемешко
Беспересадочные вагоны доставят белгородцев в Кисловодск.

Беспересадочные вагоны доставят белгородцев в Кисловодск.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сезон отпусков в самом разгаре. Туристы уже потянулись в города-курорты. С конца мая из Белгорода начали отправляться поезда в Крым и Адлер. Теперь же, по данным властей, для улучшения пассажирского обслуживания в летний период решили назначить беспересадочные вагоны «Белгород – Кисловодск».

По данным министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, они начнут курсировать с 8 августа четыре раза в неделю. Беспересадочные вагоны будут следовать в составе поезда № 213/214 «Москва – Кисловодск».