С 8 августа из Белгорода в Кисловодск можно будет уехать без пересадок

Беспересадочные вагоны доставят белгородцев в Кисловодск. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сезон отпусков в самом разгаре. Туристы уже потянулись в города-курорты. С конца мая из Белгорода начали отправляться поезда в Крым и Адлер. Теперь же, по данным властей, для улучшения пассажирского обслуживания в летний период решили назначить беспересадочные вагоны «Белгород – Кисловодск».

По данным министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, они начнут курсировать с 8 августа четыре раза в неделю. Беспересадочные вагоны будут следовать в составе поезда № 213/214 «Москва – Кисловодск».