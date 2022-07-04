«Открытие» выдал первый кредит по программе господдержки транспортных компаний

Транш на сумму 1,3 млрд рублей предоставлен в рамках кредитования по программе поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса.

Программа поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса позволяет им привлекать в банках средства для поддержания текущей деятельности. Льготные кредиты предоставляются на срок до 12 месяцев, максимальный размер займа для транспортных компаний составляет 10 миллиардов рублей. На эти цели правительство выделило 16,7 миллиарда - соответствующее постановление в апреле подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Льготный кредит могут получить компании, которые занимаются разными видами перевозок, лизингом, вспомогательной транспортной деятельностью и прочим. Одним из требований к заемщику является сохранение занятости сотрудников на определенном уровне во время действия договора, сообщают в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».