Под Белгородом спасатели сняли с дерева испугавшегося высоты кота

Под Белгородом спасатели пришли на выручку застрявшему на дереве коту. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

На днях хуторе Жданов Яковлевского городского округа спасателям пришлось выручать попавшего в переплет кота. Четвероногий забрался на высокое дерево, а вот спуститься вниз самостоятельно не смог. Убедить вцепившегося в ветку кота, что у него все получится, очевидцы не смогли, поэтому обратились за помощь к пожарным.

- Прибывшие к месту вызова огнеборцы поднялись к испуганному животному и аккуратно сняли питомца с дерева, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.