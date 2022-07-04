Жильцы пострадавших после обстрела Белгорода домов могут обратиться в информационный центр

В пострадавших от обстрела домах начались восстановительные работы. фото: телеграм-канал Антона Иванова

В Белгороде на базе 19-й управы на улице Маяковского 20 «Б» создали информационный центр, куда жильцы пострадавших после обстрела домов могут обратиться по вопросам восстановления имущества. Специалисты будут находиться на месте до десяти часов вечера.

- За вчерашний день и сегодняшнее утро в центр обратилось 69 горожан, - сообщил мэрии города Антон Иванов в своем телеграм-канале.

При поддержке министерства строительства и ЖКХ в квартирах оперативно восстанавливают окна, межкомнатные двери и потолки. В частном секторе – крыши, стены и ограждения. Строительным организациям по поручению губернатора уже 4 июля перечислят авансовые платежи.