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Происшествия4 июля 2022 8:57

В Белгородской области перевернулась «Лада Гранта» под управлением 19-летнего парня

В результате ДТП водитель пострадал
Анастасия Лемешко
По предварительным данным, молодой водитель не выбрал безопасную скорость. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, молодой водитель не выбрал безопасную скорость. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области.

Автоавария произошла во втором часу ночи 3 июля в Губкинском городском округе. По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» ехал слишком быстро. В результате молодой человек не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

- Водитель получил травмы, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Других дорожно-транспортных происшествий, в которых бы пострадали люди, за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано. Сотрудники полиции призывают белгородцев быть предельно внимательными за рулем и соблюдать ПДД.