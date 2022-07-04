Белгородец за оскорбление и нападение на полицейского получил почти два года колонии

За нападение на стража порядка белгородца приговорили к году и девяти месяцам колонии строгого режима Фото: "КП" Архив

Жителю Старооскольского городского округа вынесли приговор за оскорбление полицейского и нападение на него. По данным прокуратуры области, преступление произошло 3 мая 2021 года.

По версии следствия, мужчина скрылся после совершения правонарушения. Вскоре полицейские обнаружили старооскольца у его знакомого. Правонарушитель агрессивно отреагировал на визит правоохранителей, оскорбил одного из них и ударил в ухо.

За нападение на стража порядка мужчину приговорили к году и девяти месяцам колонии строгого режима. С учетом предыдущей судимости он также временно лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Помимо этого, староосколец должен выплатить в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.