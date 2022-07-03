Губернатор Белгородской области навестил в больнице раненного 10-летнего подростка

Вячеслав Гладков навестил юного белгородца. Фото из телеграм-канала "Настоящий Гладков".

Как уже сообщала «КП», сегодня, 3 июля, примерно в 3:00 Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. Средства ПВО среагировали на все три запущенные украинцами неуправляемые ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями. Они были уничтожены в воздухе, но обломки одной из них упали на жилой дом, и произошел взрыв.

В результате обстрела погибли четверо человек, еще четверо раненых, среди которых – 10-летний подросток.

- У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный: опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребенка в федеральный центр. По желанию родителей можем отправить его в санаторий.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.