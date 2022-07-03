Владельцы пострадавших 3 июля домов в Белгородской области могут сообщить об ущербе на единый телефонный номер

У представителей власти разнятся цифры по поврежденным домам. Фото "КП".

Эти сообщения позволят быстрее обобщить информацию и определиться с объемом требуемых работ. Восстановление пострадавших в Белгороде домов необходимо завершить как можно скорее – такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщала «КП», сегодня, 3 июля, примерно в 3:00 Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате погибли четверо человек, еще четверо ранены.

Правда, цифры у представителей власти разнятся цифры по поврежденным домам. Мэр Антон Иванов рапортует, что в результате сегодняшнего обстрела повреждены 26 многоквартирных и 46 частных домов. У губернатора Вячеслава Гладкова цифры серьезнее. Он в своем отчете по итогам дня обозначил 65 частных домов. Вполне возможно, так как Иванов сообщал почти на три часа раньше. Про многоквартирные дома Вячеслав Владимирович не говорит. Видимо из-за технических проблем. Но в 12:35 он называл цифру 16. Если прибавить к ней 65, выходит 81. У Иванова – 72. По сути, разница небольшая.

- Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем, – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.