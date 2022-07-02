Белгородский «Салют» начнет сезон в подмосковной Балашихе

Первый домашний матч белгородцы проведут 24 июля с саратовским "Соколом".
Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.
Департамент проведения соревнований ФНЛ представил проект календаря среди команд второй лиги сезона-2022/23. В ближайшие дни команды будут согласовывать возможные переносы матчей и обмен турами. В первую очередь это касается дальневосточных команд. Затем в проект будут внесены соответствующие изменения.
Предварительный календарь матчей «Салюта» на первом этапе турнира.
1 тур. 16 июля. «Балашиха» - «Салют»
2 тур. 24 июля. «Салют» - «Сокол»
3 тур. 30 июля. «Химки-М» - «Салют»
4 тур. 6 августа. «Салют» - «Космос»
5 тур. 10 августа. «Динамо-Владивосток» - «Салют»
6 тур. 13 августа. «СКА-Хабаровск-2» - «Салют»
7 тур. 21 августа. «Сатурн» - «Салют»
8 тур. 27 августа. «Салют» - «Знамя»
9 тур. 4 сентября. «Калуга» - «Салют»
10 тур. 10 сентября. «Салют» - «Коломна»
11 тур. 18 сентября. «Салют» - «Зенит»
12 тур. 22 сентября. «Зенит» - «Салют»
13 тур. 26 сентября. «Коломна» - «Салют»
14 тур. 2 октября. «Салют» - «Калуга»
15 тур. 8 октября. «Знамя» - «Салют»
16 тур. 15 октября. «Салют» - «Сатурн»
17 тур. 19 октября. «Салют» - «СКА-Хабаровск-2»
18 тур. 24 октября. «Салют» - «Динамо-Владивосток»
19 тур. 30 октября. «Космос» - «Салют»
20 тур. 5 ноября. «Салют» - «Химки-М»
21 тур. 9 ноября. «Сокол» - «Салют»
22 тур. 13 ноября. «Салют» - «Балашиха»