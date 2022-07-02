Белгородский «Салют» начнет сезон в подмосковной Балашихе

Первый домашний матч белгородцы проведут 24 июля с саратовским "Соколом". Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Департамент проведения соревнований ФНЛ представил проект календаря среди команд второй лиги сезона-2022/23. В ближайшие дни команды будут согласовывать возможные переносы матчей и обмен турами. В первую очередь это касается дальневосточных команд. Затем в проект будут внесены соответствующие изменения.

Предварительный календарь матчей «Салюта» на первом этапе турнира.

1 тур. 16 июля. «Балашиха» - «Салют»

2 тур. 24 июля. «Салют» - «Сокол»

3 тур. 30 июля. «Химки-М» - «Салют»

4 тур. 6 августа. «Салют» - «Космос»

5 тур. 10 августа. «Динамо-Владивосток» - «Салют»

6 тур. 13 августа. «СКА-Хабаровск-2» - «Салют»

7 тур. 21 августа. «Сатурн» - «Салют»

8 тур. 27 августа. «Салют» - «Знамя»

9 тур. 4 сентября. «Калуга» - «Салют»

10 тур. 10 сентября. «Салют» - «Коломна»

11 тур. 18 сентября. «Салют» - «Зенит»

12 тур. 22 сентября. «Зенит» - «Салют»

13 тур. 26 сентября. «Коломна» - «Салют»

14 тур. 2 октября. «Салют» - «Калуга»

15 тур. 8 октября. «Знамя» - «Салют»

16 тур. 15 октября. «Салют» - «Сатурн»

17 тур. 19 октября. «Салют» - «СКА-Хабаровск-2»

18 тур. 24 октября. «Салют» - «Динамо-Владивосток»

19 тур. 30 октября. «Космос» - «Салют»

20 тур. 5 ноября. «Салют» - «Химки-М»

21 тур. 9 ноября. «Сокол» - «Салют»

22 тур. 13 ноября. «Салют» - «Балашиха»