Белгородец обокрал уснувшего собутыльника

После застолья потерпевший уснул на лавочке. Подозреваемый воспользовался ситуацией и похитил его телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что у него похитили телефон стоимостью около десяти тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний белгородец.

По предварительным данным, мужчины случайно встретились на одной из улиц города и, разговорившись, решили закрепить знакомство совместным распитием спиртных напитков. После застолья потерпевший уснул на лавочке. Подозреваемый воспользовался ситуацией и похитил его телефон. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.